2020-03-28T11:38:55+03:00
Общество

В ближайшие дни в волгоградские аптеки завезут еще 600 тысяч масок

К пошиву средств защиты подключились и волгоградские организации
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Маски, конечно, нужны, но лучше чаще мойте руки и избегайте мест массового скопления людей.Маски, конечно, нужны, но лучше чаще мойте руки и избегайте мест массового скопления людей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Коронавирус уже добрался до Волгоградской области, а маски в аптеках по-прежнему самый дефицитный товар. Всех призывают ходить в масках, вот только где же их взять?

- На этой неделе в аптеки «Волгофрм» уже поступили 300 тысяч масок, в ближайшее время ожидаем еще 600 тысяч, - успокаивает волгоградцев глава облздрава Анатолий Себелев. – Кроме того, уже определен регоператор по взаимодействию с поставщиками. Обещает в ближайшее время еще 310 тысяч масок. В пошиву подключились в том числе и наши местные организации – в Урюпинске, Камышине

В тоже время Себелев отметил, что маски в большей степени нужны больным людям и тем, кто регулярно посещает места массового скопления людей или работает в такой сфере. Остальных попросил просто меньше выходить из доме без надобности, и чаще мыть руки. Пока нет лекарств и вакцин от коронавируса, дезинфекция остается главным средством защиты от этой заразы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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