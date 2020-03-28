2020-03-28T10:34:26+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: четверо заболевших, 1870 – на карантине

За последние сутки, по данным на 28 марта 2020 года, новых заболевших в Волгограде нет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В России зафиксировано уже более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Цифры постоянно растут. В Волгоградской области, к счастью, за последние сутки новых фактов заражения не выявлено. По данным на 28 марта 2020-го в регионе по-прежнему у четверых человек подтвержден диагноз коронавируса: двое – жители Волгограда, подросток из Волжского и один из Камышина. В режиме самоизоляции находятся 1870 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщил глава облздрава Анатолий Себелев.

- Всего с января месяца под меднаблюдением в Волгоградской области было 2287 человек. 427 человек уже сняты с контроля. В больницах на данный момент с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 28 взрослых и 10 детей. За двое последних суток в областную больницу №3, которая переоборудована в Волгограде под прием инфицированных больных, поступили 13 человек. При этом общая численность подготовленных коек составляет 500 штук. Уже проведено 2012 исследований на коронавирусную инфекцию, за последние сутки, 27 марта, - 273 исследования, - приводит оперативные цифры руководитель облздрава.

Еще одна хорошая новость: в Волгоград поступило 5 тест-систем, которые рассчитаны на проведение более 12 тысяч исследований на коронавирус.

В остальном – в регионе ведется плановая работа по предупреждению распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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