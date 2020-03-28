2020-03-28T09:33:02+03:00
Происшествия

На юге Волгограда водитель сбил велосипедиста и сбежал

А в Кировском районе под колесами оказалась пенсионерка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие сутки, 27 марта, в Волгоградской области зафиксировано всего три аварии с пострадавшими. Одна из них произошла в Советском районе Волгограда: там машина сбила велосипедиста. И что самое ужасное – водитель-виновник ДТП не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а трусливо сбежал.

Случилось это в 15.55. Водитель мчался по Университетскому проспекту в сторону улицы Тормосиновской. Машина пронеслась мимо велосипедиста, который ехал в попутном направлении и зацепила его.

- В результате ДТП велосипедист с ушибом колена доставлен в травмпункт. А водителя теперь разыскивают, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Чуть позже – примерно в 20.50 – в Волгограде под колесами оказалась 61-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но даже это не спасло ее от наезда. 28-летний водитель на «Хонда Цивик» не успел вовремя затормозить и буквально на полной скорости сбил женщину.

- Пенсионерка получила множественные травмы, ее срочно увезли в больницу, - рассказывают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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