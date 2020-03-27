Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать поликлиники и стоматологии с 28 марта до 5 апреля 2020

27 Март 2020 2020-03-27T20:48:57+03:00

График работы детских и взрослых поликлиник и стоматологий в Волгограде, Волжском, Камышине на нерабочей из-за коронавируса неделе с 28 марта по 5 апреля 2020

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Жизнь волгоградцев начиная с завтрашнего дня коренным образом поменяется. Пока только на неделю. В городе и области вводятся ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса. С 28 марта закрываются все кафе, рестораны, сауны, салоны красоты, магазины, не имеющие отношения к товарам первой необходимости. Работать будут аптеки, продуктовые супермаркеты. Все мероприятия под запретом. Все для того, чтобы волгоградцы оставались дома. Особый график на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года у детских, взрослых поликлиник и стоматологий в Волгограде, Волжском, Камышине.

Больницы отменяют плановый прием. Врачи продолжат принимать пациентов по неотложным заболеваниям. Открыты будут стоматологии. Ортодонты и хирурги примут по экстренным показаниями. Не будет на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля диспансеризации и профосмотров. Все силы медиков будут направлены на оказания неотложной помощи на дому пациентам с высокой температурой и признаками ОРВИ.

Неотложка и «скорая» будут по-прежнему трудиться в круглосуточном режиме.

Особая настоятельная рекомендация для людей старше 65 лет: соблюдайте режим самоизоляции. Если вам необходимы продукты или лекарства – попросите родственников или соседей. Ведь именно это возрастная группа в зоне особого риска.

- Данные меры обязательны к исполнению на всей территории Волгоградской области с 28 марта 2020 года и носят упреждающий характер, - пояснил губернатор Андрей Бочаров. - Прошу отнестись с пониманием ко всем принимаемым мерам, направленным исключительно на обеспечение безопасности — вас, ваших детей, семей, родных и близких вам людей, всех жителей и гостей Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU