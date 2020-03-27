В Волгограде легковушка протаранила автобус

27 Март 2020 2020-03-27T18:46:14+03:00

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Авария в Тракторозаводском районе Волгограда произошла на перекрестке улицы Дегтярева и проспекта Ленина. В половине четвертого дня 27 марта, когда поток машин не самый активный, легковушка умудрилась врезаться в троллейбус №12, который ехал по крайней правой полосе.

От удара машину тряхануло. Но большинство пассажиров сидели, поэтому отделались лишь небольшим испугом. Никто ничего не сломал. Волгоградцы вышли из общественного транспорта. Им предложили пересесть по имеющимся билетам на другие маршруты, чем многие и воспользовались.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Они и разбирались, кто прав, а кто виноват в данном происшествии. Чтобы не было перебоев работы троллейбусов, на линию вывели дополнительный транспорт. Границы маршрута не меняли.

Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU