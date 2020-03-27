2020-03-27T18:25:01+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Волгограде: налоговая не принимает

С 30 марта по 3 апреля 2020 в Волгоградской области приостановлены прием и обслуживание во всех налоговых инспекциях
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Общаться с инспекторами можно по телефонам и через интернет.Общаться с инспекторами можно по телефонам и через интернет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следующую неделю из-за угрозы коронавируса в России объявили нерабочей. Всех, кто может сидеть дома, просят там и оставаться, и до минимума сократить передвижения по городу. Из-за этого УФНС России по Волгоградской области решило начиная с 28 марта 2020 и до особого распоряжения приостановить прием граждан в субботние дни. А с 30 марта по 3 апреля 2020 будет приостановлен прием и обслуживание жителей области во всех налоговых инспекциях региона.

- Все услуги можно получить дистанционно, без личного визита в налоговый орган. Для этого на сайте www.nalog.ru функционирует более 60 сервисов, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Без посещения налоговой онлайн сейчас можно узнать задолженность, оплатить налоги, подать декларацию 3-НДФЛ, получить разъяснения и консультации. Также можно задать вопросы сотрудникам налоговой по номеру 8-800-222-22-22 или по телефонам конкретного филиала. Все инспектора будут все это время находиться на своих рабочих местах, а инспекции работают в обычном, но бесконтактном режиме.

Напомним, в России уже 1036 заболевших коронавирусом, четыре из них - в Волгограде, Волжском и Камышине (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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