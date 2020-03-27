2020-03-27T16:54:31+03:00
Общество

Цены на медицинские маски в Волгограде завышены в пять раз

УФАС продолжает проверки на предмет выявления картельного сговора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Купить маску на пару часов можно лишь за 25 рублей.Купить маску на пару часов можно лишь за 25 рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Как только коронавирус охватил Европу и появился первый заразившийся в России, волгоградцы начали скупать медицинские маски в аптеках и супермаркетах. Куда они делись, никто так и не понял. Часть потом появилась в продаже на Авито. Но на улицах людей в масках совсем мало. А в государственные аптеки Волгофарм на этой неделе маски привезли уже по 25 рублей за штуку. Волгоградское УФАС проверило закупку и отпускные цены с целью выявления картельного сговора. Выяснилось, что отпускная цена у поставщика из Воронежской области увеличилась на 278 - 466%. Так что медицинские маски подорожали в пять и более раз. А вот аптеки сделали свою накрутку в десятки раз меньше.

- Размер розничной торговой наценки был существенно снижен аптеками «Волгофарм» по сравнению с торговой наценкой, которая была в них до пандемии, - сообщили «КП-Волгоград» в антимонопольной службе.

И наказать поставщика нельзя - медицинские маски не входят в установленный перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, так что и наценки на них государством не регулируются.

- Это единственная аптечная сеть на территории субъекта, которая смогла приобрести для розничной реализации эти изделия, - отмечает руководитель УФАС Роман Лучников. - Оснований считать «Волгофарм» злоупотребляющим своим положением на рынке не усматривается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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