Где в Волгограде делают экспресс-тесты на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T15:59:26+03:00

Тест на коронавирус пока делают только тем, кто под подозрением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С апреля тест на коронавирус в Волгограде можно будет сделать за деньги и по желанию

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В Волгограде, Волжском и Камышине уже четверо заболевших коронавирусом, среди них и девочка-подросток. На 27 марта в Волгограде и области на коронавирус COVID-2019 обследовали всего 1714 человек. Экспресс-тесты в регионе делают две лаборатории. В Центре гигиены и эпидемиологии проверяют биоматериал тех, кто приехал из-за границы, находится под подозрением и с проявлением симптомов респираторных инфекций. Здесь же проводят исследование анализов заболевших пневмонией. В лаборатории на базе консультативно-диагностической поликлиники №2 делают тесты на коронавирус тем, кто сидит на домашнем карантине. Уже в начале апреля 2020 года в Волгограде можно будет сделать и платный тест на коронавирус всем, кто решит провериться.

- Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. У нас на сегодняшний день 2 заявки. От лаборатории РЖД больницы и от клиники Диалайн. У них есть мощности, хорошие лаборатории и специалисты. Сегодня мы их обучаем, будет им выдано разрешение. И они уже будут закупать тест-системы, которые появились на рынке. Им будет дано разрешение работать со второй группой патогенности, для всего желающего населения, - рассказала «КП-Волгоград» главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

Это будут платные исследования, но каждый желающий житель Волгограда и области сможет пройти экспресс-тест на коронавирус. Стоимость пока не определена.

- Возможно, и другие частные медицинские организации заявятся. При соблюдении всех условий, требований будем давать им разрешение, - отмечает руководитель управления Роспотребнадзора ольга Зубарева. - Надеюсь, что это случится уже на следующей неделе. Пока мы обучаем специалистов правилам биологической безопасности. Нам же нужно и сотрудников защищать. У них есть противочумные костюмы и все необходимое.

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ИСТОЧНИК KP.RU