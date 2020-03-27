Нерабочая неделя в Волгограде: когда принесут пенсию

27 Март 2020 2020-03-27T15:31:40+03:00

Почтальоны начнут разносить пенсии как обычно - по установленному графику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за того, что с 30 марта по 5 апреля 2020 в Волгограде нерабочая неделя, выплаты начнут перечислять уже с 27 марта

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Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в стране нерабочей. Из-за этого будут откорректированы и дни, когда старикам выплачивают пенсии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Пенсионного фонда, все социальные выплаты по линии ПФ жители Волгоградской области начнут получать с сегодняшнего дня – с 27 марта.

- Не смотря на то, что пенсии должны были перечисляться людям в первых числах апреля, наше отделение начало их финансировать уже сегодня, - поясняют в областном управлении фонда.

Итак, если человек обычно получал пенсию через банковские организации 4,7 и 11 числа, то в этом месяце эти пенсии начнут перечислять уже с 27 марта.

Если же человеку приносит пенсию сотрудник подразделения «Почта России», то за март он пенсию получит как обычно – по установленному графику, начиная с 3 апреля.

Те, кто получает пенсии через банки с датой выплаты 21 числа, получат деньги на счета в установленные даты.

- Дополнительные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в размере 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей будут произведены вместе с пенсией и другими социальными выплатами, - отмечают в Пенсионном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU