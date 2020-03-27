2020-03-27T15:14:27+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Банки на нерабочей неделе в Волгограде будут дежурить по очереди [график работы]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Банки на нерабочей неделе будут работать как в новогодние праздники.Банки на нерабочей неделе будут работать как в новогодние праздники.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 28 марта по 5 апреля 2020 из-за угрозы коронавируса по всей стране объявили нерабочую неделю. В Волгограде в эти дни будут работать многие организации, транспорт, все чиновники. Детсады закрылись на неопределенный срок, а банки будут работать по особому графику. Как рассказали «КП-Волгоград» в Сбербанке, режим работы для каждого отделения банка будет свой, узнать его можно на сайте и в службе поддержки.

Если отделения Сбербанка работают в субботу, но не работают в понедельник, то режим работы по ним не меняется - 28 марта 2020 они работают. 29 марта 2020 можно обратиться в отделения обычно работающие в воскресенье. А 30 и 31 марта 2020 в Волгограде будут работать дежурные офисы: в Тракторозаводском районе на улице Батова, 1 (с 8.30 до 15.00), в Красноармейском на проспекте Героев Сталинграда, 50 А (с 8.30 до 16.00) и в Центральном на улице Коммунистической, 40 (с 10 до 15 часов). Также будет работать банк на улице Мира, 71, в Волжском (с 8.30 до 15.30). А с 1 по 5 апреля 2020 работают дежурные филиалы банка в Волгоградской области.

По информации банка ВТБ, все отделения 28 марта и 29 марта 2020 будут работать в стандартном режиме субботы и воскресенья. С 30 марта по 5 апреля - по режиму выходного дня.

Тем не менее банки рекомендуют клиентам пользоваться онлайн сервисами, банкоматы обещаю пополнять вовремя. А вне дома и посещении офисов советуют соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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