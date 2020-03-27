В Волгограде на Аллее героев у вечного огня вновь будет звучать музыка

27 Март 2020 2020-03-27T14:57:02+03:00

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Хороший подарок волгоградцам сделали в преддверии 75-летия Победы: в центре Волгограда у вечного огня восстановили динамики, и теперь здесь вновь будет звучать музыка. Музыкальное сопровождение возобновили у мемориала «Братская могила защитников красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда» (расположенном на Аллее героев).

- Новое оборудование уже смонтировано, проведены тестовые и наладочные работы, началось пробное вещание, - сообщают «КП-Волгоград» в облкомкультуры.

Напомним, что Вечный огонь на Аллее героев был зажжён 2 февраля 1963 года в канун 20-й годовщины со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В том же году решили сделать музыкальное сопровождение ритуала по смене поста №1.

Музыку, которая должна была звучать через каждые 30 минут, сочинил выдающийся волгоградский композитор, участник войны, заслуженный деятель искусств РСФСР, Виктор Семёнов (1919 – 2009). Он написал «Музыку павших», которая стала музыкальным символом Сталинграда – Волгограда. Но в 2004 году динамики вышли из строя. Теперь эта музыка вновь будет звучать в самом сердце Волгограда.

- Ежедневно с 9.00 до 21.00 будет транслироваться специально подобранное музыкальное сопровождение, в том числе произведение Виктора Семёнова «Музыка павших», - уточняют в облкомкультуре.

ИСТОЧНИК KP.RU