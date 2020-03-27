2020-03-27T14:38:39+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю

Мужчина подстрелил животное в природном парке
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Мужчина устроил охоту на заповедной территории.Мужчина устроил охоту на заповедной территории.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Некоторые любители охоты в погоне за трофеем переходят все дозволенные рамки, а некоторые не чураются даже убивать животных в природных заповедниках. Одного такого убийцу будут судить в Волгоградской области. И грозит ему не штраф, а колония.

На незаконной охоте попался 30-летний житель Алексеевского района. В декабре 2019-го, зная, что на территории природного парка «Нижнехоперский» охота запрещена, он все равно приехал туда с ружьем. И подстрелил там сибирскую косулю. Погрузил тушу в машину и поехал домой. Но по пути следования его остановили сотрудники ОМВД России по Алексеевскому району. Они то и обнаружили трофей.

На волгоградца завели уголовное дело по статье «незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Свою вину он полностью признал, -говорят в областной прокуратуре. Ему уже утвердили обвинительное заключение и дело направили в суд.

- Санкция ч.1 ст.258 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, - уточнили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Волгограде делают экспресс-тесты на коронавирус
Нерабочая неделя в Волгограде: когда принесут пенсию
Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Волгограде на Аллее героев у вечного огня вновь будет звучать музыка
Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю
Волгоградцы запустили флешмоб #оставайсявмоскве
Коронавирус в Волгоградской области: в автобусах Волжского установили дозаторы с антисептиком
Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут
В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде
В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят
В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы
На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев
В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной