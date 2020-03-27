Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю

27 Март 2020 2020-03-27T14:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые любители охоты в погоне за трофеем переходят все дозволенные рамки, а некоторые не чураются даже убивать животных в природных заповедниках. Одного такого убийцу будут судить в Волгоградской области. И грозит ему не штраф, а колония.

На незаконной охоте попался 30-летний житель Алексеевского района. В декабре 2019-го, зная, что на территории природного парка «Нижнехоперский» охота запрещена, он все равно приехал туда с ружьем. И подстрелил там сибирскую косулю. Погрузил тушу в машину и поехал домой. Но по пути следования его остановили сотрудники ОМВД России по Алексеевскому району. Они то и обнаружили трофей.

На волгоградца завели уголовное дело по статье «незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Свою вину он полностью признал, -говорят в областной прокуратуре. Ему уже утвердили обвинительное заключение и дело направили в суд.

- Санкция ч.1 ст.258 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, - уточнили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU