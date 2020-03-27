Коронавирус в Волгоградской области: в автобусах Волжского установили дозаторы с антисептиком

27 Март 2020 2020-03-27T13:20:53+03:00

Весь общественный транспорт теперь дезинфицируют дважды в день

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Коронавирус вносит новые правила в нашу жизнь – маски и антисептики теперь стали самым ходовым и дефицитным товаром. Дезинфицируют все – магазины, улицы, транспорт. В Волгограде троллейбусы и трамваи моют с хлором. А в Волжском МУП «Автоколонна 1732» перешли на обработку автобусом специальным медицинским раствором и даже установили дозаторы с антисептиками в салонах.

– Наша мойка работает круглосуточно, в смене по два человека, – рассказывает начальник отдела технического контроля волжской автоколонны Владимир Коробов. – Мы производим мойку и обработку подвижного состава дезинфицирующими средствами ежесуточно, два раза в день. Сейчас мы начали применять новый препарат – триазин, который не содержит хлор и используется в медицине. Сотрудники протирают те поверхности, где происходит контакт с руками пассажиров – это в первую очередь поручни, спинки сидений и прочее. Кроме того, в автобусах автоколонны установлены дозаторы с кожным антисептиком, который действует в течение 5 часов и позволяет пассажирам и кондукторам обеззараживать руки. Такой же дозатор установлен на проходной муниципального предприятия.

Пассажирам в свою очередь рекомендуют пользоваться бесконтактной системой оплаты, чтобы минимизировать распространение инфекции через наличные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU