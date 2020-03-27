Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут

27 Март 2020 2020-03-27T13:07:53+03:00

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Инцидент с учительницей истории волгоградской школы №33 вызвал не только волну возмущений со стороны родителей, но и вполне резонное желание наказать педагога. Напомним, женщина слетала в ОАЭ, вернулась 15 марта в одном самолете с зараженной волгоградкой, а 16-го спокойно пришла на уроки. К счастью, первый тест показал отрицательный результат, но все уже слышали об ответственности за нарушение карантина и ждали соответствующей реакции. Однако учительнице ничего не грозит.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, к моменту возвращения волгоградки, государство не было внесено в список стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Изоляция таких отдыхающих нужна, но не обязательна, в отличие от тех, кто возвращался из Китая или Италии. К тому же поправки в Кодекс об административных правонарушений еще не приняты. Минюст уже подготовил проект, в котором предложил ужесточить наказание для нарушителей карантина. При этом коронавирусная инфекция внесена в список опасных заболеваний: если человек даже ненамеренно заразит другого, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU