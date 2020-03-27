2020-03-27T13:07:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут

Педагог никого не заразила и в момент отдыха обстановка в Эмиратах не считалась опасной
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
У педагога не нашли опасную инфекцию.У педагога не нашли опасную инфекцию.
Изменить размер текста:

Инцидент с учительницей истории волгоградской школы №33 вызвал не только волну возмущений со стороны родителей, но и вполне резонное желание наказать педагога. Напомним, женщина слетала в ОАЭ, вернулась 15 марта в одном самолете с зараженной волгоградкой, а 16-го спокойно пришла на уроки. К счастью, первый тест показал отрицательный результат, но все уже слышали об ответственности за нарушение карантина и ждали соответствующей реакции. Однако учительнице ничего не грозит.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, к моменту возвращения волгоградки, государство не было внесено в список стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Изоляция таких отдыхающих нужна, но не обязательна, в отличие от тех, кто возвращался из Китая или Италии. К тому же поправки в Кодекс об административных правонарушений еще не приняты. Минюст уже подготовил проект, в котором предложил ужесточить наказание для нарушителей карантина. При этом коронавирусная инфекция внесена в список опасных заболеваний: если человек даже ненамеренно заразит другого, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Волгограде делают экспресс-тесты на коронавирус
Нерабочая неделя в Волгограде: когда принесут пенсию
Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Волгограде на Аллее героев у вечного огня вновь будет звучать музыка
Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю
Волгоградцы запустили флешмоб #оставайсявмоскве
Коронавирус в Волгоградской области: в автобусах Волжского установили дозаторы с антисептиком
Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут
В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде
В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят
В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы
На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев
В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной