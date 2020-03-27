2020-03-27T12:35:44+03:00
Происшествия

В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде

Воришек быстро нашли, но ювелирные украшения они успели сдать в ломбард [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ворами оказались два волгоградца, которые уже неоднократно ранее были судимы.Ворами оказались два волгоградца, которые уже неоднократно ранее были судимы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Зачастую именно русское «авось» и беспечность становятся лейтмотивом преступлений. Вот, в Волгограде два молодых человека украли лоток с золотыми украшениями из магазина, пока продавец… ходила по нужде.

Случилось это 25 марта. Девушка-продавец отлучилась от прилавка на пять минут, а когда вернулась, не обнаружила на витрине лоток с ювелирными украшениями. Всего похитили 11 золотых изделий на сумму свыше 93 тысячи рублей. Что самое интересное: воришкам даже не пришлось разбивать или взламывать витрину, потому как продавец оставила ключи в замке. Парни просто открыли витрину, забрали лоток и сбежали. Благо, нашли их довольно быстро.

- Ворами оказались двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 29 и 35 лет. Их причастность к совершению хищения подтвердила и дактилоскопическая экспертиза. Мужчины оставили отпечатки пальцев на месте преступления, - говорят в ГУ МВД по региону.

К моменту, когда их задержали, они уже успели сдать часть похищенного в ломбард, а деньги потратить на собственные нужды. Теперь они проходят по уголовному делу по статье «Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц». Грозит им за такое до 5 лет лишения свободы.

В Волгограде воришки украли лоток с золотыми украшениями, пока продавец отлучилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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