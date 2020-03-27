В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят

27 Март 2020 2020-03-27T12:11:44+03:00

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Стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда очень востребован: удобное месторасположение, хорошее поле (напомним, здесь не так давно уложили газон в рамках реконструкции). Одно только «но» - очень стеснен стадион в территории. Вот и решили депутаты Волгоградской гордумы выделить участок рядом с полем для строительства здесь полноценного спортивного комплекса. Для этого не внеочередной сессии внесли изменения в Правила землепользования и застройки: земельный участок по улице Баррикадной, 25 (примыкающий к стадиону) перевели в зону рекреационного назначения – отдыха, спорта и развлечений. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе гордумы.

Также депутаты сменили назначение еще ряда земельных участков. В частности, для реконструкции поликлиники №4 по улице Елецкой, 9 в Ворошиловском районе, примыкающий участок перевели в общественно-деловую зону спецобъектов здравоохранения и социальной защиты. Отметим, что поликлинику ждет масштабная реконструкция в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU