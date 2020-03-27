2020-03-27T12:11:44+03:00
Спорт

В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят

Участок рядом отдадут под спорткомплекс
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Стадиону выделят участок земли рядом для строительство полноценного спорткомплекса.Стадиону выделят участок земли рядом для строительство полноценного спорткомплекса.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда очень востребован: удобное месторасположение, хорошее поле (напомним, здесь не так давно уложили газон в рамках реконструкции). Одно только «но» - очень стеснен стадион в территории. Вот и решили депутаты Волгоградской гордумы выделить участок рядом с полем для строительства здесь полноценного спортивного комплекса. Для этого не внеочередной сессии внесли изменения в Правила землепользования и застройки: земельный участок по улице Баррикадной, 25 (примыкающий к стадиону) перевели в зону рекреационного назначения – отдыха, спорта и развлечений. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе гордумы.

Также депутаты сменили назначение еще ряда земельных участков. В частности, для реконструкции поликлиники №4 по улице Елецкой, 9 в Ворошиловском районе, примыкающий участок перевели в общественно-деловую зону спецобъектов здравоохранения и социальной защиты. Отметим, что поликлинику ждет масштабная реконструкция в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут
В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде
В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят
В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы
На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев
В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной
К 75-летию Победы денежные выплаты получат более 17 тысяч волгоградцев
В Волгограде водитель кроссовера сбил женщину на «зебре»
Безопасность под контролем
Ветеранам Волгоградской области начнут компенсировать ЖКХ и капремонт с апреля 2020 года
В Волгограде сгорела полицейская ГАЗель
В Волгограде дезинфицируют и маршрутки
Нерабочая неделя в Волгограде: магазины удвоят штат
На маршруте автобуса №65 добавили четыре остановки
Нерабочая неделя в Волгограде: фитнес-клубы не хотят закрываться на выходные
Под Волгоградом военные провели учения на случай ЧС из-за коронавируса
Волжанка отдала лжебанкирам почти 650 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Волгограде: детские сады закрывают на неопределенное время
Подготовкой к опросу по переводу времени в Волгоградской области займется оргкомитет
В Волгограде подорожали продукты
В Волгограде на Мамаевом кургане высадили 150 голубых елей
Коронавирус в Волгограде: в больницах 26 взрослых и 6 детей
Под Волгоградом мужчину до смерти загрызли собаки
Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк
В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского
В Волгограде пропал студент педуниверситета