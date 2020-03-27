2020-03-27T11:17:13+03:00
Общество

В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы

Макароны, консервы, сгущенку, печенье детям раздадут по домам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Продукты, которые не пошли на завтраки в школах, раздадут детям по домам.Продукты, которые не пошли на завтраки в школах, раздадут детям по домам.Фото: Мария АНАНОВА
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Уже известно, что в понедельник, 30 марта, школьники Волгоградской области не выйдут на занятия. Коронавирус отправил всех по домам, детей переводят на дистанционное обучение на неопределенный срок. И тут возник вопрос – «А как же бесплатное питание, которое оплачено детям из бюджета до конца учебного года?». Депутаты Волгоградской гордумы решили раздать еду детям по домам. Конечно, не блюда им разносить будут, а выдадут продуктовыми наборами.

- Дети, имеющие право на бесплатное питание в школах, будут получать его в виде продуктовых наборов. Нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников, - уточняют «КП-Волгоград» в гордуме.

Как пояснила руководитель департамента образования администрации Волгограда Ирина Радченко, выдавать продуктовые наборы будут в школах. Информацию о том, где и когда забирать, будут передавать в родительских чатах.

- Наборы планируется выдавать по заранее составленным в школах графикам раз в неделю, чтобы избежать массового скопления людей.

В школьную продуктовую корзину включат то, что обычно рекомендует в таких случаях Роспотребнадзор - крупы, макароны, консервы, сгущенку, печенье, соки, масло. Для любой семьи такой набор продуктов будет хорошим подспорьем, чтобы приготовить еду дома, - отметила Ирина Радченко.

Аналогичные меры уже приняли в Москве и Ярославле.

Напомним, бесплатное питание получают все дети, обучающиеся в первых классах начальной школы, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, школьники с ограниченным здоровьем, дети-инвалиды, а также ученики интернатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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