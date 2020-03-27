2020-03-27T10:06:32+03:00
Происшествия

На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев

Мужчина уничтожил не сухостой, а хорошие вязы и березы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина уничтожил 53 вяза и 25 берез.Мужчина уничтожил 53 вяза и 25 берез.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области лесов немного, поэтому каждое дерево на счету. Вот только берегут наши «легкие» не все. Мало того, что в Волгограде нещадно пускают под нож многолетние деревья ради построек и искусственных газонов, так еще и сами жители вносят свою лепту. Так, в Николаевском районе 32-летний житель села Левчуновка решил устроить «бизнес» на древесине. Он просто пилил деревья вдоль канала Заволжской оросительной системы и продавал. Причем пилил не сухостой, а хорошие сырорастущие вязы и березы.

Как подсчитали следователи Отдела МВД России по Николаевскому району, в общей сложности этот волгоградец уничтожил 53 вяза и 25 берез.

- Ущерб, причиненный экологической среде, составил 378,6 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные оперативными сотрудниками полиции и Управления ФСБ, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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