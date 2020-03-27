2020-03-27T09:47:36+03:00
Общество

В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной

По волгоградским дорогам грузовики будут пускать повсеместно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каждый год на время, когда весной начинает таять снег и дороги утопают в грязи, в Волгоградской области вводят ограничения на пережвижение фур по дорогам. Это делается для того чтобы сохранить асфальтовое покрытие. Еще в феврале 2020-го глава региона подписал постановление «О временном ограничении в движении грузовых автомобилей», по которому с 1 апреля тяжелый транспорт запрещалось пропускать. Но на днях это постановление решили отменить.

«Данное постановление от 25 февраля 2020-го признать утратившим силу», - гласит новое постановление, с которым "КП-Волгоград" ознакомилась на сайте администрации региона.

Возможно, это связано с тем, что весна в этом году выдалась не дождливой и ранее солнышко быстро высушило землю и дороги в регионе. А возможно, в ситуацию еще вмешался «коронавирус»: из-за ажиотажного спроса в магазинах, поставщики вынуждены увеличить поставки товаров в Волгоградскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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