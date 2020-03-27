2020-03-27T09:09:25+03:00
Общество

К 75-летию Победы денежные выплаты получат более 17 тысяч волгоградцев

Деньги выплатят вместе с пенсией в апреле
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Кроме того, ветераны получат по 10 тысяч рублей, как и в прошлом году.Кроме того, ветераны получат по 10 тысяч рублей, как и в прошлом году.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В честь юбилейной даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – все ветераны получат единовременные выплаты. Такой указ подписал Президент России. В Волгоградской области такие выплаты получат более 17 тысяч человек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда.

- На эти выплаты в бюджете Отделения ПФР по региону предусмотрено 1,07 миллиарда рублей, - добавляют в фонде.

И уточняют, что выплаты ко Дню Победы получат сразу несколько категорий граждан:

- по 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в Волгоградской области таких 8 015 человек);

- по 50 тысяч рублей – труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (в Волгоградской области - 9 427 человек).

При этом в отделении ПФ напоминают, что никаких отдельных заявлений или документов от этих людей не потребуется. Деньги выплатят вместе с пенсией и другими социальными выплатами жителям региона в апреле 2020 года (на основании выплатных дел, имеющихся в распоряжении ПФР).

Что еще важно: единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей, предусмотренной Указом Президента РФ от 24.04.2019 г. № 186, которая будет выплачена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны также в апреле текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Победы денежные выплаты получат более 17 тысяч волгоградцев
В Волгограде водитель кроссовера сбил женщину на «зебре»
Безопасность под контролем
Ветеранам Волгоградской области начнут компенсировать ЖКХ и капремонт с апреля 2020 года
В Волгограде сгорела полицейская ГАЗель
В Волгограде дезинфицируют и маршрутки
Нерабочая неделя в Волгограде: магазины удвоят штат
На маршруте автобуса №65 добавили четыре остановки
Нерабочая неделя в Волгограде: фитнес-клубы не хотят закрываться на выходные
Под Волгоградом военные провели учения на случай ЧС из-за коронавируса
Волжанка отдала лжебанкирам почти 650 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Волгограде: детские сады закрывают на неопределенное время
Подготовкой к опросу по переводу времени в Волгоградской области займется оргкомитет
В Волгограде подорожали продукты
В Волгограде на Мамаевом кургане высадили 150 голубых елей
Коронавирус в Волгограде: в больницах 26 взрослых и 6 детей
Под Волгоградом мужчину до смерти загрызли собаки
Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк
В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского
В Волгограде пропал студент педуниверситета