2020-03-27T08:54:23+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель кроссовера сбил женщину на «зебре»

За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксирована только одна авария с пострадавшим
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Под колесами иномарки оказалась 59-летняя женщина.Под колесами иномарки оказалась 59-летняя женщина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Из-за коронавируса в России закрываются театры, музей, спортзалы и рестораны, малый бизнес завис на грани банкротств. Но есть и положительные моменты: на дорогах стало меньше машин и воздух заметно стал чище в городе, а еще – резко снизилось число аварий. Так, за минувшие сутки – 26 марта – в Волгоградской области зафиксировано всего одно ДТП, в котором пострадал человек. В Краснооктябрьском районе Волгограда кроссовер сбил женщину на пешеходном переходе.

Случилось это в 18.27 на улице Репина. 29-летний водитель на «Рено Сандеро» ехал в сторону улицы 39 Гвардейской дивизии, и, так разогнался, что даже не сбросил скорость перед пешеходным переходом. В итоге – не успел остановиться перед женщиной, которая переходила дорогу.

- в результате наезда 59-летняя женщина получила травмы и ее увезли в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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