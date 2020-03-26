26 Март 2020 2020-03-26T18:57:22+03:00

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Дым из моторного отсека водитель "ГАЗели" отдела полиции Ворошиловского района заметил во время движения по улице Ангарская в 18-40 26 марта. Мужчина сразу же вышел из машины и с помощью огнетушителя самостоятельно пытался погасить огонь. Но пламя очень быстро распространялось от двигателя в кабину и дальше. Через короткое время вся «ГАЗель» уже была объята пламенем. Полицейскому лишь оставалось наблюдать за полыхающим авто. Автомобилисты старались объехать место ЧП как можно дальше. Любопытные снимали пожар на телефон.

Пожарные МЧС по Волгоградской области приехали очень быстро. Они за пять минут потушили пожар. Восстановлению машина не подлежит.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавших в ЧП нет.

Сейчас предстоит выяснить, что же стало причиной возгорания. Если это неисправность, как давно автомобиль проходил осмотр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/768989" frameborder="0"></iframe> В Волгограде сгорела полицейская "ГАЗель".

ИСТОЧНИК KP.RU