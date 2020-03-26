В Волгограде дезинфицируют и маршрутки

26 Март 2020 2020-03-26T18:08:34+03:00

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Страна и Волгоград принимает серьезные профилактические меры для борьбы с коронавирусом. Следующую неделю сделали нерабочей, закрываются развлекательные учреждения, детские сады, госучреждения. Автобусы вот уже неделю как проходят специальную санобработку в течение дня спецраствором на основе хлорсодержащих препаратов. Теперь это нужно делать и маршруткам. Ведь любой общественный транспорт - это скопление вирусов и бактерий. А в условиях пандемии - это просто необходимая процедура. Так что на конечных остановках теперь и в салонах микроавтобусах протираются поручни, и сиденья.

Также как и водители больших машин маршрутчики проходят медосмотр перед рейсом. Сопливых и чихающих до рейса допускать не должны. В любом случае, напуганные кадрами умирающих пациентов пассажиры на такого болеющего водителя скорее всего нажалуются или просто не поедут с ним.

Кстати, врачи и чиновники настоятельно рекомендуют оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости. И не забывать тщательно мыть руки после любой поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU