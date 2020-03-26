2020-03-26T17:32:38+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Волгограде: магазины удвоят штат

Оперативный штаб по коронавирусу дал такую рекомендацию торговым сетям на 28 и 29 марта 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Магазины подготовятся к большим закупкам.Магазины подготовятся к большим закупкам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгограде ждут ужесточения карантинных мероприятий по коронавирусу. Но закручивать гайки власти региона не спешат. Предпринятых мер пока достаточно. В Волгоградской области лишь один заболевший коронавирусом и почти 900 карантинщиков. Чтобы ограничить распространение опасной инфекции, президент объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля 2020. Закроются детсады, все сферы жизнеобеспечения будут работать, но все же многие могут рвануть на дачу. А, значит, поедут закупать продукты на неделю. Поэтому торговым сетям власти рекомендовали подготовиться к наплыву покупателей в выходные 28 и 29 марта 2020, сделать стратегический запас продуктов и увеличить штат продавцов.

- Торговые предприятия региона полностью обеспечены продуктами питания и товарами повседневного спроса, - сообщили «КП-Волгоград» в облпромторге.

Власти отслеживают запасы продовольствия, мониторят цены в магазинах и уверяют, что дефицита нет, все под контролем.

Тем временем, горожане ожидают закрытия торгово-развлекательных центров в Волгограде из-за пандемии коронавируса. Но те пока не приняли такого решения и продолжают работать в прежнем режиме, как и фитнес-клубы. По крайней мере, в ближайшие выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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