2020-03-26T16:08:34+03:00
Общество

На маршруте автобуса №65 добавили четыре остановки

Путь следования «шестьдесят пятого» станет длиннее на три километра
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Отныне 65-й будет заезжать в промзону Дзержинского района.Отныне 65-й будет заезжать в промзону Дзержинского района.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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С сегодняшнего дня маршрут автобуса №65 немного изменится: добавится четыре остановки и в итоге путь следования станет длиннее на три километра.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, теперь автобус №65 будет заезжать в промзону, ехать мимо крупных промышленных предприятий Дзержинского района, чтобы их сотрудники могли беспрепятственно добираться на работу.

- Автобусы будут отправляться от остановки «Площадь Куйбышева» (в микрорайоне Тулака Советского района) и по обычному маршруту следовать до остановки «Жилгородок». Далее он поедет по проезду Дорожников до конечной остановки «ЦСМ» через крупный промышленный сектор, где расположены предприятия сфер металлообработки, торговли, дорожного хозяйства, - сообщают в администрации Волгограда.

Соответственно на маршруте добавятся остановки: «Проезд Дорожников», «Волгоградтоппром», «Импульс» и «ЦСМ». А сам маршрут станет длиннее на три километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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