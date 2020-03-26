Нерабочая неделя в Волгограде: фитнес-клубы не хотят закрываться на выходные

26 Март 2020 2020-03-26T15:39:12+03:00

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25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам и попросил россиян быть более осторожными. Президент подчеркнул, что сейчас необходимо следовать всем рекомендациям врачей и соблюдать карантин, чтобы обезопасить себя и своих близких. Поэтому следующая неделя станет нерабочей с сохранением заработной платы. Свою работу продолжат супермаркеты, органы власти, транспорт, банки и структуры жизнеобеспечения. Но многие коммерческие предприятия, особенно рестораны, ночные клубы, фитнес-центры и магазины не хотят терять клиентов и прибыль. Закрытие заведений повлечет разорение. В индустрии фитнеса в Волгограде тоже пока полная неразбериха.

Практически все фитнес-центры в Волгограде не могут сказать ничего определенного о своей дальнейшей судьбе. Фитнес-клуб X-Fit утверждает, что на данный момент они работают в штатном режиме, но никакой конкретной информации, касательно следующей недели, они дать не могут. Если возникнут какие-то изменения, вся информация появится в социальных сетях и приложении клуба, клиентов оповестят сообщениями. Такая же неопределенная ситуация сейчас в других волгоградских фитнес-клубах и спортивных центрах (ВолгаФит, Wellness Park, Platinum, Zebra Fitness, Alex Fitness,Спарта, Well Fit). Администраторы говорят, что пока и в ближайшие дни все работает. Только центр водных видов спорта "Спартак" опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, что в целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции занятия будут приостановлены с 25 марта по 10 апреля 2020 года.

Напомним, в Москве по указу Роспотребнадзора уже закрыто посещение фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков и других спортивных объектов с массовым посещением людей. Такие же меры могут быть приняты и в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU