Под Волгоградом военные провели учения на случай ЧС из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T14:56:57+03:00

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Под Волгоградом на тревоге подняли полк радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Специалистов подняли на ликвидацию последствия ЧС. Благо, пока в рамках учений.

- Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки АРС-14КМ. Провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации, - рассказывают «КП-Волгоград» про учения в пресс-службе ЮВО.

И подытоживают: поставленные задачи в ходе специальных учений были успешно выполнены.

Всего на учениях присутствовало более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 20 единиц специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU