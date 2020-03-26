2020-03-26T14:15:30+03:00
Происшествия

Волжанка отдала лжебанкирам почти 650 тысяч рублей

За сутки на удочку аферистов попались 4 жителя Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот кого не останавливает коронавирус, так это аферистов, которые воруют деньги с банковских карт людей. Еще четыре человека – два волгоградца и два жителя Волжского – за минувшие сутки попались на удочку этих лжебанкиров. Эти люди поверили в «сказки» о подозрительных операциях на их счетах и сами же сообщили персональные данные незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков. Так, 54-летняя волжанка потеряла 642 тысячи рублей, которые были у нее на карте.

А у 48-летнего жителя Волжского так списали 57 тысяч рублей. Еще две жертвы – пара из Ворошиловского района: ему 25 лет, ей – 21 год. У них мошенники украли 86 тысяч рублей. Всего же за сутки жители Волгоградской области потеряли 785 тысяч рублей

- По всем фактам мошеннических действий полиция проводи проверки, преступников разыскивают, - говорят в ГУ МВД по региону. Но еще и еще раз повторяют: люди, не верьте незнакомцам на другом конце провода, не сообщайте никому свои персональные данные. Не позволяйте мошенникам себя обмануть!

ИСТОЧНИК KP.RU

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