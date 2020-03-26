2020-03-26T14:05:19+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Волгограде: детские сады закрывают на неопределенное время

Родителям, которых не отпустят с работы, придется искать, с кем оставить малышей
Екатерина СИМОХИНА
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Все домой!Все домой!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент Владимир Путин 25 марта в своем обращении попросил россиян с 28 марта по 5 апреля побыть дома, объявив большие выходные во всей стране. Исключение только для тех, чья работа связана с жизнеобеспечением. Транспорт, органы власти, продуктовые магазины будут работать. Практически во всех организациях страны сейчас неразбериха – половина населения до сих пор не знает, выйдет ли на работу на следующей неделе. Непонятной оставалась и судьба воспитанников детских садов. В четверг оперативный штаб города Волгограда объявил, что детские сады закрываются. Выходной у них начнется в понедельник, 30 марта. А вот сколько продлится, неизвестно. Дату возвращения малышей в садики объявят дополнительно.

Родителям, которых не отпускают на выходные, придется искать, с кем оставить детей. Так же, как и в майские праздники и во время длинной новогодней неделе. Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей во всей стране, но с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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