2020-03-26T15:07:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчину до смерти загрызли собаки

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося
Юлия Данильченко
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Спустя неделю волжанин скончался. Дело передали в следственный комитет.Спустя неделю волжанин скончался. Дело передали в следственный комитет.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В конце февраля 2020 года в больницу Волжского госпитализировали 60-летнего мужчину в критическом состоянии: рваные раны свидетельствовали о нападении животных. Пока пациент находился в медучреждении под наблюдением врачей, полицейские начали проверку. Предварительно удалось выяснить, что пострадавший в момент инцидента находился на пустыре при выезде из Волжского в сторону поселка Верхнепогромное. Именно там его атаковали собаки. Сколько их было, пока неясно. Но нашелся свидетель, который сможет пролить свет на детали.

Спустя неделю волжанин скончался. Дело передали в следственный комитет.

- Проводится процессуальная проверка, устанавливаются вес обстоятельства случившегося, - прокомментировал «КП-Волгоград» замруководителя Среднеахтубинского МРСО СУ СК по области Александр Кириллов.

Напомним, в Волгоградской области обитает около 30 тысяч бездомных собак. Власти региона разрабатывают стратегию, которая позволит минимизировать их количество гуманным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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