2020-03-26T11:47:19+03:00
Общество

Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк

В родительских чатах волгоградцев запугали большими штрафами
Юлия Данильченко
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Полицейские напоминают, что за распространение фейковых новостей придется заплатить.Полицейские напоминают, что за распространение фейковых новостей придется заплатить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Как только коронавирус добрался до Волгоградской области, некоторые поддались необоснованной панике. Ситуация полностью под контролем и о строгом карантине речи пока нет, вот только в родительских чатах путешествует весьма пугающая информация о рейдах полиции. Стражи порядка якобы будут ловить школьников в ТЦ, в самих школах и наказывать родителей.

«Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах - родителей накажут штрафом» - пугает неизвестный автор.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, эта информация не соответствует действительности. Полицейские напоминают, что за распространение фейковых новостей придется заплатить: физлицу - от 30 тысяч рублей, а юридическому – до полумиллиона рублей. Могут также конфисковать телефон или компьютер, с которого были отправлены недостоверные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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