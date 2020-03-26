2020-03-26T11:47:55+03:00
Происшествия

В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского

Молодой человек угрожал инспектору ДПС, теперь проходит по уголовному делу
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Парень угрожал инспектору ДПС и его семье.Парень угрожал инспектору ДПС и его семье.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Некоторые молодые люди сегодня ведут себя так, будто им законы не писаны. Одним такой дерзкий парень – 23-летний житель Среднеахтубинского района Волгоградской области – уже добросался с угрозами на полицейского, что на него завели уголовное дело.

А началось все 2 марта, когда сотрудник ДПС остановил иномарку для проверки документов. При осмотре машины инспектор установил, что степень затемнения окон в иномарке не соответствует требованиям технического регламента. За это нарушение и составил протокол на водителя. Тут вскипел 23-летний пассажир, который находился в этот момент в салоне авто.

- Молодой человек стал высказать угрозы физической расправы в адрес полицейского. А впоследствии этот парень через друзей-знакомых стал узнавать, где живет тот самый полицейский, сведения о членах его семьи, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В ситуацию вмешались сотрудники службы собственной безопасности регионального Главка МВД, и коллеги из УФСБ России по Волгоградской области. Они быстро нашли дерзкого волгоградца. На данный момент следователи уже завели на него уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время фигурант уголовного дела задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу, - сообщает руководитель Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по области Евгений Выстропов. – Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк
В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского
В Волгограде пропал студент педуниверситета
Волгоградские школьники смогут учиться дистанционно в соцсетях
В Волгограде два дня электрички не будут ездить в аэропорт
С 1 апреля волгоградским старикам поднимут социальную пенсию
В Урюпинске задержали двух бутлегеров с большой партией паленой водки
На юге Волгограда возле остановки загорелся грузовик
Под Волгоградом 14-летний мотоциклист угодил в больницу
У волжанина в гараже нашли 166 тысяч пачек сигарет на 7 миллионов рублей
Волгоградцу, кравшему автомагнитолы, дали три с половиной года строгого режима
В Волгограде тест на коронавирус делают за 6 часов
На параде 9 мая волгоградцы увидят легендарные танки, Виллис и «полуторки» с пушками
В Камышине пропал без вести 42-летний мужчина
Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу
В Волгограде сотрудница компании сотовой связи продавала данные абонентов
Дело о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова передали в суд
Мэрию Волгограда через суд заставили отремонтировать Царицынскую водокачку
В Волгоградской области изменился телефон «горячей» линии по коронавирусу
Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах
В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу
В Волгограде приступили к ремонтам во дворах
На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку