В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского

26 Март 2020 2020-03-26T11:47:55+03:00

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Некоторые молодые люди сегодня ведут себя так, будто им законы не писаны. Одним такой дерзкий парень – 23-летний житель Среднеахтубинского района Волгоградской области – уже добросался с угрозами на полицейского, что на него завели уголовное дело.

А началось все 2 марта, когда сотрудник ДПС остановил иномарку для проверки документов. При осмотре машины инспектор установил, что степень затемнения окон в иномарке не соответствует требованиям технического регламента. За это нарушение и составил протокол на водителя. Тут вскипел 23-летний пассажир, который находился в этот момент в салоне авто.

- Молодой человек стал высказать угрозы физической расправы в адрес полицейского. А впоследствии этот парень через друзей-знакомых стал узнавать, где живет тот самый полицейский, сведения о членах его семьи, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В ситуацию вмешались сотрудники службы собственной безопасности регионального Главка МВД, и коллеги из УФСБ России по Волгоградской области. Они быстро нашли дерзкого волгоградца. На данный момент следователи уже завели на него уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время фигурант уголовного дела задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу, - сообщает руководитель Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по области Евгений Выстропов. – Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU