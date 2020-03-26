2020-03-26T11:11:10+03:00
Общество

Волгоградские школьники смогут учиться дистанционно в соцсетях

По словам замгубернатора Мержоевой, школы могут использовать около 20 платформ и выберут более удобную для детей и учителей
Екатерина СИМОХИНА
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Неизвестно, как долго продлится изоляция.Неизвестно, как долго продлится изоляция.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Никто не знает, как долго еще коронавирус будет гулять по планете, и сколько мы просидим на карантине. Поэтому вопрос дистанционного обучения волнует всех родителей школьников. Дело даже не в том, что школы не могут организовать процесс. У многих детей в глубинке до сих пор нет компьютера и интернета. Как будут работать с такими детьми, в четверг, 26 марта на брифинге рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

- В ряде волгоградских школ (те, которые раньше ушли на каникулы) уже идет дистанционное обучение. Мы предлагаем около 20 разных платформ для обучения, в том числе это соцсети, в которые дети могут выходить с телефона. Если и телефона нет, с этим ребенком будут работать в индивидуальном порядке. На каждого ребенка учитель составляет индивидуальный план обучения. Если у кого-то из родителей остаются вопросы по дистанционному обучению, всегда можно позвонить в колл-центр.

Напомним, специалисты колл-центра по коронавирусу принимают звонки волгоградцев по телефону 8-800-200-86-76 с 9 утра до 9 вечера. За время работы колл-центра специалисты получили уже более 500 звонков. Больше всего вопросов касаются здоровья и лекарств, чуть менее - товаров и услуг, на третьем месте по популярности вопросы про образование и прочее.

По словам Зины Мержоевой, все социальные службы перешли на дистанционную работу. Те жители области, которые не могут пользоваться электронными услугами, получают помощь на дому – специалисты соцзащиты выезжает к пожилым людям в районы области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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