2020-03-26T10:35:40+03:00
Общество

В Волгограде два дня электрички не будут ездить в аэропорт

На станции Гумрак будут идти работы по реконструкции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два дня электрички будут ездить по сокращенному маршруту - Шпалопропитка-Волгоград-1.Два дня электрички будут ездить по сокращенному маршруту - Шпалопропитка-Волгоград-1.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В ближайшие два дня – 27 и 28 марта – электрички, которые курсировали между станциями Шпалопропитка и Аэропорт, не будут доезжать до воздушной гавани.

- Электрички в эти дни будут следовать по сокращенному маршруту между станциями Шпалопропитка и Волгоград-1, - сообщают сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги

Связано это с реконструкцией на станции Гумрак.

«Приволжская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к предстоящим работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов», - добавляют в компании.

К слову, коронавирус тоже внес свои коррективы в работу железной дороги. Из-за резко упавшего спроса и отсутствия пассажиров в РЖД приняли решение отменить часть поездов.

«Отмены рейсов будут происходить по отдельным датам на ряде направлений. Транспортная доступность между российскими регионами будет сохранена», - отмечают в пресс-службе РЖД. Со списком отмененных поездов можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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