С 1 апреля волгоградским старикам поднимут социальную пенсию

26 Март 2020 2020-03-26T10:19:58+03:00

В Волгоградской области почти 40 тысяч человек получают социальную пенсию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний размер такой пенсии в регионе будет составлять 9469 рублей

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С 1 апреля повысят выплаты тем, кто получает социальную пенсию. В Волгоградской области таких почти 40 тысяч человек. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном управлении Пенсионного фонда, после повышения средний размер социальной пенсии составит 9 469 рублей.

Напомним, что социальную пенсию получают те, кого нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает, чтобы назначить человеку страховую пенсию. Также социальную пенсию могут получать инвалиды 1, 2 и 3 групп; дети инвалиды; дети, которые потеряли одного и обоих родителей; и дети, родители которых неизвестны.

К слову, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы в Волгоградской области составляет 13 454,64 рублей.

- Кроме того, с 1 апреля также будут проиндексированы государственные пенсии участников Великой Отечественной войны, инвалидов вследствие военных травм, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, - добавляют в региональном управлении ПФ.

ИСТОЧНИК KP.RU