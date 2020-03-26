С 1 апреля волгоградским старикам поднимут социальную пенсию
С 1 апреля повысят выплаты тем, кто получает социальную пенсию. В Волгоградской области таких почти 40 тысяч человек. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном управлении Пенсионного фонда, после повышения средний размер социальной пенсии составит 9 469 рублей.
Напомним, что социальную пенсию получают те, кого нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает, чтобы назначить человеку страховую пенсию. Также социальную пенсию могут получать инвалиды 1, 2 и 3 групп; дети инвалиды; дети, которые потеряли одного и обоих родителей; и дети, родители которых неизвестны.
К слову, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы в Волгоградской области составляет 13 454,64 рублей.
- Кроме того, с 1 апреля также будут проиндексированы государственные пенсии участников Великой Отечественной войны, инвалидов вследствие военных травм, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, - добавляют в региональном управлении ПФ.
ИСТОЧНИК KP.RU