2020-03-26T11:14:48+03:00
Происшествия

В Урюпинске задержали двух бутлегеров с большой партией паленой водки

Мужчины развернули бизнес на торговле суррогатом
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото областной прокуратуры.Фото областной прокуратуры.
Изменить размер текста:

В Урюпинске Волгоградской области задержали двух мужчин, которые промышляли торговлей паленой водки. Оба местные жители – одному 42 года, второму – 29 лет. Как установили сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из МО МВД России «Урюпинский», эти «предприниматели» закупали спирт в Воронежской области, а в Урюпинске готовили суррогат.

- По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2020 года, обвиняемые привезли из Воронежской области свыше 15 тысяч литров безводного 96 % спирта. При обыске в гараже одного из мужчин, а также по месту его жительства изъято свыше 1,5 тысяч немаркированных ёмкостей и этикетки с наименованиями алкоголя известных торговых марок, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На бутлегеров завели уголовное дело по статье «незаконное производство, закупка, перевозка, хранение и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующе лицензии, в крупном размере, организованной группой». Сегодня дело с утвержденным прокуратурой обвинением передают в суд.

- Им грозит до 5 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк
В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского
В Волгограде пропал студент педуниверситета
Волгоградские школьники смогут учиться дистанционно в соцсетях
В Волгограде два дня электрички не будут ездить в аэропорт
С 1 апреля волгоградским старикам поднимут социальную пенсию
В Урюпинске задержали двух бутлегеров с большой партией паленой водки
На юге Волгограда возле остановки загорелся грузовик
Под Волгоградом 14-летний мотоциклист угодил в больницу
У волжанина в гараже нашли 166 тысяч пачек сигарет на 7 миллионов рублей
Волгоградцу, кравшему автомагнитолы, дали три с половиной года строгого режима
В Волгограде тест на коронавирус делают за 6 часов
На параде 9 мая волгоградцы увидят легендарные танки, Виллис и «полуторки» с пушками
В Камышине пропал без вести 42-летний мужчина
Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу
В Волгограде сотрудница компании сотовой связи продавала данные абонентов
Дело о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова передали в суд
Мэрию Волгограда через суд заставили отремонтировать Царицынскую водокачку
В Волгоградской области изменился телефон «горячей» линии по коронавирусу
Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах
В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу
В Волгограде приступили к ремонтам во дворах
На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку