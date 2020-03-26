В Урюпинске задержали двух бутлегеров с большой партией паленой водки

26 Март 2020 2020-03-26T11:14:48+03:00

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В Урюпинске Волгоградской области задержали двух мужчин, которые промышляли торговлей паленой водки. Оба местные жители – одному 42 года, второму – 29 лет. Как установили сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из МО МВД России «Урюпинский», эти «предприниматели» закупали спирт в Воронежской области, а в Урюпинске готовили суррогат.

- По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2020 года, обвиняемые привезли из Воронежской области свыше 15 тысяч литров безводного 96 % спирта. При обыске в гараже одного из мужчин, а также по месту его жительства изъято свыше 1,5 тысяч немаркированных ёмкостей и этикетки с наименованиями алкоголя известных торговых марок, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На бутлегеров завели уголовное дело по статье «незаконное производство, закупка, перевозка, хранение и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующе лицензии, в крупном размере, организованной группой». Сегодня дело с утвержденным прокуратурой обвинением передают в суд.

- Им грозит до 5 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU