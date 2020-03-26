2020-03-26T09:37:48+03:00
Происшествия

На юге Волгограда возле остановки загорелся грузовик

Водитель успел вылезти из кабины
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП произошло ранним утром 26 марта в Кировском районе Волгограда. На улице Колосова внезапно вспыхнул грузовик. Очевидцами пожара стали десяти жителей города-героя, которые около восьми часов утра ехали на работу или стояли на остановке, рядом с которой оказался припаркован транспорт.

Люди сразу же позвонили в «101», на место незамедлительно примчался расчет пятой пожарно-спасательной части. К их приезду грузовик уже полностью охватил огонь. Благо, водитель вовремя успел вылезли из кабины. Опытные спасатели молниеносно ликвидировали очаг возгорания.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать все правила пожарной безопасности и в случае ЧП звонить по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьникам нельзя гулять и ездить в автобусах: полиция Волгограда опровергла очередной фейк
В Волгограде арестовали парня, устроившего «охоту» на полицейского
В Волгограде пропал студент педуниверситета
Волгоградские школьники смогут учиться дистанционно в соцсетях
В Волгограде два дня электрички не будут ездить в аэропорт
С 1 апреля волгоградским старикам поднимут социальную пенсию
В Урюпинске задержали двух бутлегеров с большой партией паленой водки
На юге Волгограда возле остановки загорелся грузовик
Под Волгоградом 14-летний мотоциклист угодил в больницу
У волжанина в гараже нашли 166 тысяч пачек сигарет на 7 миллионов рублей
Волгоградцу, кравшему автомагнитолы, дали три с половиной года строгого режима
В Волгограде тест на коронавирус делают за 6 часов
На параде 9 мая волгоградцы увидят легендарные танки, Виллис и «полуторки» с пушками
В Камышине пропал без вести 42-летний мужчина
Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу
В Волгограде сотрудница компании сотовой связи продавала данные абонентов
Дело о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова передали в суд
Мэрию Волгограда через суд заставили отремонтировать Царицынскую водокачку
В Волгоградской области изменился телефон «горячей» линии по коронавирусу
Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах
В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу
В Волгограде приступили к ремонтам во дворах
На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку