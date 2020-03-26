На юге Волгограда возле остановки загорелся грузовик

26 Март 2020 2020-03-26T09:37:48+03:00

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ЧП произошло ранним утром 26 марта в Кировском районе Волгограда. На улице Колосова внезапно вспыхнул грузовик. Очевидцами пожара стали десяти жителей города-героя, которые около восьми часов утра ехали на работу или стояли на остановке, рядом с которой оказался припаркован транспорт.

Люди сразу же позвонили в «101», на место незамедлительно примчался расчет пятой пожарно-спасательной части. К их приезду грузовик уже полностью охватил огонь. Благо, водитель вовремя успел вылезли из кабины. Опытные спасатели молниеносно ликвидировали очаг возгорания.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать все правила пожарной безопасности и в случае ЧП звонить по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU