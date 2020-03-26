Под Волгоградом 14-летний мотоциклист угодил в больницу
Школы Волгоградской области перешли на дистанционное обучение, но не все ученики усердно занимаются изучением новых параграфов. 14-летний подросток из Средней Ахтубы вместо учебника взял ключи от мотоцикла «Мотолэнд XV250-C» и уехал кататься. Это было 25 марта около десяти часов утра.
Школьник домчал до дороги, ведущей в хутор Клетский. При повороте на пересечении улицы Школьной с улицей Строителей он нарушил правила дорожного движения.
- Он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21140» под управлением 45-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.
Кстати, у подростка не было права, а сам мотоцикл оказался не зарегистрирован. За это придется отвечать родителям мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU