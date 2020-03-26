2020-03-26T08:37:11+03:00
Происшествия

У волжанина в гараже нашли 166 тысяч пачек сигарет на 7 миллионов рублей

Мужчину подозревают в нарушении двух уголовных статей
Юлия Данильченко
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мужчине грозит срок.мужчине грозит срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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34-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дела: у него в гараже нашли более 166 тысяч упаковок сигаретной продукции на общую сумму 7 миллионов рублей. Весь товар имел признаки подделки акцизных марок, что мужчина тщательно скрывал и спокойно продавал сигареты в нескольких павильонах. Там, кстати, нашли еще почти 3 тысячи пачек.

Незаконным бизнесом волжанин занимался с 2019 года. Закупку делал в другом регионе. Понимая, что сигареты поддельные и их оптовая цена гораздо ниже, предприниматель ради конкуренции снизил и розничную цену, чем привлекал клиентов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержали ИП сотрудники УЭБиПК. Сейчас полицейские расследуют дело.

- В настоящее время проводится исследование акцизных марок на изъятой табачной продукции; по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении второго уголовного дела, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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