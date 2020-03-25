Волгоградцу, кравшему автомагнитолы, дали три с половиной года строгого режима

25 Март 2020 2020-03-25T18:31:34+03:00

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В Волгограде вынесли приговор 24-летнему мужчине. Ему предстоит отсидеть срок за кражи автомагнитол.

Заявления от водителей начались в феврале 2019 года. Автомобилисты жаловались, что неизвестный крал их магнитолы: машины либо просто вскрывал, либо разбивал стекло. А в марте он угнал «десятку», затем нашел тех, кто согласился ее купить. В итоге общий ущерб от преступлений волгоградца составил 280 тысяч рублей.

Вора поймали. Следователи изучили улики с места преступления, сняли «пальчики». Преступник оказался в базе – до этого он был неоднократно судим. Его удалось поймать. Свою вину молодой человек признал.

Суд, учитывая «послужной список» обвиняемого, тяжесть преступлений, вынес приговор: три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU