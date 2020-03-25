На параде 9 мая волгоградцы увидят легендарные танки, Виллис и «полуторки» с пушками

25 Март 2020 2020-03-25T16:32:56+03:00

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Из-за коронавируса уже отменили многие чемпионаты и даже олимпиаду-2020, остается открытым и вопрос масштабного празднования Дня Победы. Но пока военные продолжают готовиться к проведению парадов. Уже известно, что в Волгограде, Ростове-на-Дону, Севастополе и Новочеркасске механизированные колоны Парада Победы возглавят более 30 единиц исторической военной техники времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, волгоградцы увидят легендарные образцы советских танков – тяжелые ИС-2, средние Т-34 и легкий Т-38, боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», противотанковые самоходные установки ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-76, а также грузовые автомобили ЗИС-5 и Газ-АА «полуторка» с 76-мм дивизионными пушками ЗиС-3.

- Военнослужащие Южного военного округа также готовят к показу военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67 и Виллис, тяжёлые разведывательно-диверсионные мотоциклы М-72, - перечисляют в пресс-службе ведомства. - Большая часть исторической техники - экспонаты севастопольского музея «Сапун Гора», волгоградского музея-панорамы «Сталинградская битва» и Парка «Патриот» ВС РФ.

Сейчас военные специалисты восстанавливают исторические образцы военной техники, воссоздавая их первозданный вид.

Отметим, что всего в военных парадах в городах на юге России примут участие более 10 тысяч военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

ИСТОЧНИК KP.RU