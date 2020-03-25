В Волгограде сотрудница компании сотовой связи продавала данные абонентов

25 Март 2020 2020-03-25T14:04:50+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области разоблачили сотрудницу компании связи, которая продавала данные о разговорах абонентов. 39-летнюю волгоградку уже задержали и завели на нее уголовное дело.

Женщина работала в акционерном обществе, которое предоставляет услуги связи. По роду деятельности она имела доступ к данным о звонках любого абонента. На этом она и решила «подработать». Волгоградка продавала сведения о телефонных переговорах граждан. Вот кому, еще предстоит выяснить. Пока в релизе регионального СУ СК сказано, что продавала она данные «неустановленным лицам».

Зато уже известно, что за эти «данные» ей перечисляли деньги на карту.

- На женщину завели уголовное дело по статье «нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Подозреваемая уже уволена из акционерного общества. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в областном следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU