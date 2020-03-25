Мэрию Волгограда через суд заставили отремонтировать Царицынскую водокачку

25 Март 2020 2020-03-25T14:20:38+03:00

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Здание водокачки, расположенной по улице Чуйкова,15, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено еще в 1890 году и в последние годы не ремонтировалось. Сегодня пребывает в таком состоянии, что без слез не взглянешь. Осыпалось, обветшало. За сохранность уникального объекта вступилась прокуратура Центрального района Волгограда.

- В административном здании разрушена отмостка, штукатурка осыпалась, мечтами разрушена даже кирпичная кладка, частично отсутствует остекление окон. В таком же состоянии и здание насосной. Ограда вся в трещинах, - значится в заключении прокуратуры, которое они представили в Центральный райсуд Волгограда.

И потребовали обязать администрацию города в течение трех месяцев разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению составных частей объекта культурного наследия регионального значения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU