Мэрию Волгограда через суд заставили отремонтировать Царицынскую водокачку
Здание водокачки, расположенной по улице Чуйкова,15, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено еще в 1890 году и в последние годы не ремонтировалось. Сегодня пребывает в таком состоянии, что без слез не взглянешь. Осыпалось, обветшало. За сохранность уникального объекта вступилась прокуратура Центрального района Волгограда.
- В административном здании разрушена отмостка, штукатурка осыпалась, мечтами разрушена даже кирпичная кладка, частично отсутствует остекление окон. В таком же состоянии и здание насосной. Ограда вся в трещинах, - значится в заключении прокуратуры, которое они представили в Центральный райсуд Волгограда.
И потребовали обязать администрацию города в течение трех месяцев разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению составных частей объекта культурного наследия регионального значения.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU