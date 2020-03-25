2020-03-25T11:13:25+03:00
Общество

Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах

Деньги пойдут на реализацию проекта в Михайловке, который победил во всероссийском конкурсе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из федерального бюджета Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Соответствующее постановление уже подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Эти деньги пойдут на обновление Центральной улицы в городе Михайловка.

Деньги из госбюджета выделяют под проекты, которые победили во Всероссийском конкурсе. В общей сложности выделили 5 миллиардов рублей на реализацию 80-ти проектов. От Волгоградской области на конкурс было подано шесть заявок – от Михайловки, Котово, Краснослободска, Николаевска, Серафимовича и Урюпинска. Но в число победителей попал только один проект – «Улица Центральная города Михайловки».

- Где-то будут построены новые игровые и детские площадки, где-то – гостиницы. Где-то – обновлены набережные, места для спорта и отдыха, появятся новые скверы и парки. Важно, что эти предложения исходят от самих людей, которые там живут. Со следующего года мы планируем в два раза увеличить финансирование конкурса – до 10 миллиардов рублей. А подводить итоги собираемся раньше, уже в начале осени, - отметил Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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