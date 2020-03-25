2020-03-25T10:19:09+03:00
Общество

В Волгограде приступили к ремонтам во дворах

Работы стартовали у четырех домов Красноармейского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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В Волгограде подрядчики приступили к запланированным ремонтам дворовых территорий. И первыми в списке на благоустройство оказались дворы в Красноармейском районе. Сейчас работы идут во дворах по улице Удмуртская, у дома № 103, улице Брестская, 21, улице Удмуртская, 93, и на бульваре Энгельса, 26. Рабочие уже срезают старый асфальт и начали менять бордюрный камень. На следующем этапе специалисты начнут укладку асфальтобетонного покрытия. Затем установят новые фонари и лавочки с урнами.

- Аналогичные работы в ближайшее время подрядчик начнет и на улице Пархоменко, у домов №43, 43а, 43б в Центральном районе - сейчас бригады демонтируют старый бортовой камень. Здесь также в планах полностью обновить асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, поднять люки и колодцы на уровень дорожного полотна и оборудовать удобные асфальтобетонные съезды, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Уточняя, что гарантия на эти работы составит 4 года.

Всего в этом году в Волгограде планируют обновить свыше 30 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия во дворах. Кроме того, там установят детские игровые площадки и спортивно-оздоровительные комплексы. В местах отдыха для жильцов установят 94 скамейки и около 130 светодиодных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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