На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку

25 Март 2020 2020-03-25T09:56:02+03:00

В мэрии говорят, что остановку на пересечении с улицей К. Либкнехта делают по запросу жителей

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В Волгограде на перекрестке проспекта Жукова и улицы Карла Либкнехта рядом с технологическим колледжем делают новый остановочный пункт. Как говорят в мэрии, по просьбам жителей Дзержинского района. Вот только многие волгоградцы в недоумении: раньше на этом перекрестке на проспекте Жукова остановка уже была. Затем, при подготовке к ЧМ-2018, ее снесли, а вместе с ней и торговые павильоны. Саму остановку сдвинули метров на 150 - чтобы не мешала машинам на перекрестке. И вот все возвращается обратно. При этом общественный транспорт будет останавливаться всего в 10 метрах от аварийного перекрестка.

«Освоили немало бюджетных денег на таких сдвигах туда-сюда...Зачем? Перекресток и так аварийный - почти каждый день там ДТП»; «Большой приток студентов колледжа и в самую гущу движения! Прохода за остановкой совсем нет!»; «Как теперь поворачивать направо сотрудникам агентства и другим водителям?», - возмущаются волгоградцы.

- Новая остановка расположена на расстоянии 10 метров от пересечения с улицей К. Либнехта в соответствии с нормативной документацией. Ее местоположение позволяет водителям общественного транспорта произвести высадку пассажиров перед поворотом налево в направлении улицы Качинцев, не создавая заторовых ситуаций на данном участке улично-дорожной сети, - ответили корреспонденту «КП-Волгоград» в мэрии.

Для остального потока общественного транспорта, не поворачивающего на Качинцев, останется прежняя остановка.

Делают новую остановку, основательно вмешиваясь в еще новый асфальт на проспекте Жукова. Напомним, его к мундиалю капитально отремонтировали одним из первых в Волгограде. Подрядчик расширил и заасфальтировал существующий парковочный карман. Саму остановочную площадку замостили тротуарной плиткой - такая теперь городская «мода».

- На остановке уже установили каркас павильона, в ближайшие дни начнется его остекление и монтаж информационного табло. Перед включением нового остановочного пункта в маршруты в транспортных предприятиях для водителей будут проведены дополнительные инструктажи, - сообщают в администрации города.

Всего этом году в Волгограде установят еще 80 новых остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU