2020-03-25T09:56:02+03:00
Общество

На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку

В мэрии говорят, что остановку на пересечении с улицей К. Либкнехта делают по запросу жителей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Остановка появится в 10 метрах от перекрестка.Остановка появится в 10 метрах от перекрестка.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

В Волгограде на перекрестке проспекта Жукова и улицы Карла Либкнехта рядом с технологическим колледжем делают новый остановочный пункт. Как говорят в мэрии, по просьбам жителей Дзержинского района. Вот только многие волгоградцы в недоумении: раньше на этом перекрестке на проспекте Жукова остановка уже была. Затем, при подготовке к ЧМ-2018, ее снесли, а вместе с ней и торговые павильоны. Саму остановку сдвинули метров на 150 - чтобы не мешала машинам на перекрестке. И вот все возвращается обратно. При этом общественный транспорт будет останавливаться всего в 10 метрах от аварийного перекрестка.

«Освоили немало бюджетных денег на таких сдвигах туда-сюда...Зачем? Перекресток и так аварийный - почти каждый день там ДТП»; «Большой приток студентов колледжа и в самую гущу движения! Прохода за остановкой совсем нет!»; «Как теперь поворачивать направо сотрудникам агентства и другим водителям?», - возмущаются волгоградцы.

- Новая остановка расположена на расстоянии 10 метров от пересечения с улицей К. Либнехта в соответствии с нормативной документацией. Ее местоположение позволяет водителям общественного транспорта произвести высадку пассажиров перед поворотом налево в направлении улицы Качинцев, не создавая заторовых ситуаций на данном участке улично-дорожной сети, - ответили корреспонденту «КП-Волгоград» в мэрии.

Для остального потока общественного транспорта, не поворачивающего на Качинцев, останется прежняя остановка.

Делают новую остановку, основательно вмешиваясь в еще новый асфальт на проспекте Жукова. Напомним, его к мундиалю капитально отремонтировали одним из первых в Волгограде. Подрядчик расширил и заасфальтировал существующий парковочный карман. Саму остановочную площадку замостили тротуарной плиткой - такая теперь городская «мода».

- На остановке уже установили каркас павильона, в ближайшие дни начнется его остекление и монтаж информационного табло. Перед включением нового остановочного пункта в маршруты в транспортных предприятиях для водителей будут проведены дополнительные инструктажи, - сообщают в администрации города.

Всего этом году в Волгограде установят еще 80 новых остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде приступили к ремонтам во дворах
На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку
В Волгограде почти два месяца ищут пропавшего мужчину
В Волгу хлынула большая вода: Волжская ГЭС начала весенние сбросы
Под Волгоградом «КамАЗ» подрезал «ВАЗ»: мужчина в больнице
Задержание банды наркосбытчиков в Волгограде попало на видео
В ГИБДД будут принимать волгоградцев только по предварительной записи
Из-за коронавируса волгоградские химзаводы будут больше выпускать белизны и антибактериальных салфеток
В Волгограде семьи с маленькими детьми смогут получать по пять тысяч в месяц
Жители Дзержинского района смогут пройти обследование на онкологию в своей поликлинике
Неизвестные «заминировали» самолет Москва-Волгоград
В Волгограде для ремонта коллектора пришлось построить шахту
В Городище мужчина умер от ботулизма
Волгоградцы могут пожаловаться на завышение цен на «горячую» линию УФАС
Соцработник из Волгограда обманом купила квартиру у пациента психинтерната
В Волгограде гендиректор фирмы и ее мать похитили из бюджета более 300 тысяч рублей
С 1 апреля на волгоградских водоемах открывается навигация
В Волгограде на нижней террасе Набережной делают новые ступени лестницы
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: «Я не хочу никого пугать, но готовимся ко всем вариантам развития»
В Волгограде хотят построить транспортно-пересадочный узел на проспекте Жукова
Под Волгоградом разбился «Понтиак»: пассажир насмерть, водитель – в больнице
Коллеги убитого в Волгограде полицейского почтили его память минутой молчания