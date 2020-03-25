В Волгу хлынула большая вода: Волжская ГЭС начала весенние сбросы

25 Март 2020 2020-03-25T09:15:27+03:00

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В этом году «большая вода» хлынула в низовья Волги чуть раньше обычного срока. Как сообщают «КП-Волгоград» в Волжской ГЭС, с 21 марта 2020-го водосливную плотину гидростанции открыли для весеннего попуска воды. Такое решение было принято Росводресурсами.

- В настоящее время пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину (без выработки электроэнергии), - поясняют на станции.

В частности, с 21 по 25 марта среднесуточные сбросные расходы составят 11500 – 12500 кубометров в секунду, с 26 марта по 8 апреля - 13500 ± 500 м³/с, 9 апреля – 16000 – 17000 м³/с, 10 апреля - 19000±500 м³/с.

- В период прохождения весеннего половодья на Волжской ГЭС организован ежедневный осмотр гидротехнических сооружений, контроль изменений гидрометеорологической обстановки, круглосуточное дежурство ответственных сотрудников. Все гидротехническое оборудование ГЭС находится в рабочем состоянии и полностью готово к пропуску «большой воды», - отмечают на Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU