Под Волгоградом «КамАЗ» подрезал «ВАЗ»: мужчина в больнице

25 Март 2020 2020-03-25T08:57:21+03:00

пять человек получили травмы в ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали пять человек. Троим оказали медпомощь прямо на месте ДТП – на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский», где в обеденный час 24 марта столкнулись «ВАЗ» и «Киа Спортейдж». Виновником случившегося оказался 23-летний лихач за рулем отечественной легковушки: он нарушил безопасную дистанцию и зацепил иномарку, в итоге оба водителя, а также 58-летняя женщина получили травмы.

А в Дубовском районе около десяти ночи на 635-ом километре магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград» 38-летний водитель «КамАЗа» зацепил «двенадцатую». В итоге «ВАЗ» вылетел в кювет. Приехавшие врачи осмотрели мужчину.

= В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмой госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По всем фактам проводятся проверки, уста наливаются обстоятельства происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU