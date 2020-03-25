Задержание банды наркосбытчиков в Волгограде попало на видео

25 Март 2020 2020-03-25T08:28:09+03:00

При обыске у задержанных изъяли в общей сложности 2,2 кило марихуаны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгограде сотрудники регионального наркоконтроля вычислили целую банду дельцов, которые устроили в регионе бизнес на продаже марихуаны. Вчера, 24 марта, их всех задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

- В банду вошли 33-летний житель Светлоярского района, 47-и 56-летние жители Волжского, а также двое 42-х и 47-летние волгоградцы. Они выращивали и сбывали марихуану, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

При обыске у подозреваемых изъяли в общей сложности 2,2 килограмма каннабиса, уже приготовленного к сбыту.

- Всех пятерых уже арестовали. Двое из задержанных уже ранее были судимы. На них завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ часть 4. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - уточняют в региональном Главке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/768587" frameborder="0"></iframe> В Волгограде задержали банду торговцев марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU