2020-03-25T08:28:09+03:00
Происшествия

Задержание банды наркосбытчиков в Волгограде попало на видео

Полиция поймала пятерых продавцов марихуаны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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При обыске у задержанных изъяли в общей сложности 2,2 кило марихуаны.При обыске у задержанных изъяли в общей сложности 2,2 кило марихуаны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде сотрудники регионального наркоконтроля вычислили целую банду дельцов, которые устроили в регионе бизнес на продаже марихуаны. Вчера, 24 марта, их всех задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

- В банду вошли 33-летний житель Светлоярского района, 47-и 56-летние жители Волжского, а также двое 42-х и 47-летние волгоградцы. Они выращивали и сбывали марихуану, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

При обыске у подозреваемых изъяли в общей сложности 2,2 килограмма каннабиса, уже приготовленного к сбыту.

- Всех пятерых уже арестовали. Двое из задержанных уже ранее были судимы. На них завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ часть 4. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - уточняют в региональном Главке.

В Волгограде задержали банду торговцев марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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