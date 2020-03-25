Задержание банды наркосбытчиков в Волгограде попало на видео
В Волгограде сотрудники регионального наркоконтроля вычислили целую банду дельцов, которые устроили в регионе бизнес на продаже марихуаны. Вчера, 24 марта, их всех задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».
- В банду вошли 33-летний житель Светлоярского района, 47-и 56-летние жители Волжского, а также двое 42-х и 47-летние волгоградцы. Они выращивали и сбывали марихуану, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
При обыске у подозреваемых изъяли в общей сложности 2,2 килограмма каннабиса, уже приготовленного к сбыту.
- Всех пятерых уже арестовали. Двое из задержанных уже ранее были судимы. На них завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ часть 4. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - уточняют в региональном Главке.
В Волгограде задержали банду торговцев марихуаной.
ИСТОЧНИК KP.RU