В ГИБДД будут принимать волгоградцев только по предварительной записи

24 Март 2020 2020-03-24T20:44:20+03:00

Живых очередей в ГИБДД пока больше не будет. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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Часть государственных учреждений полностью закрыли свои двери для посетителей – фонд капремонта, Роспотребнадзор, ИВЦ. Часть перешли на работу по предварительной записи, например, МФЦ. Где-то просто попросили не приходить без острой необходимости. Волгоградская полиция также просит волгоградцев «минимизировать посещение подразделений». Все, чтобы люди меньше времени проводили в общественных местах, а значит, не распространяли коронавирус.

Исключат живые очереди там, где предоставляются услуги, касающиеся безопасности дорожного движения. Принимать граждан будут только после предварительной записи на госуслугах.

В МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, ОМ ГИБДД ТН и РАМТС УМВД России по г.Волгограду, РЭО ГИБДД УМВД России по г.Волжскому, РЭО ГИБДД МО МВД России «Камышинский», РЭО ГИБДД ОМВД России по Среднеахтубинскому району с 24 марта регистрировать машину, менять и получать права придется тоже только через запись на Госуслугах.

ИСТОЧНИК KP.RU